Garage und Dachstuhl in Brand

In Kottingbrunn (Bezirk Baden) ist am Dienstagvormittag ein Brand in der Garage eines Wohnhauses ausgebrochen. Das Feuer breitete sich schnell aus, auch das nebenstehende Gebäude war bereits gefährdet.

Das Feuer brach gegen 9.30 Uhr in der Garage, in der ein Auto abgestellt war, aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit knapp 100 Helfern im Einsatz war, hatte sich der Brand bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet, auch ein angrenzendes Gebäude war bedroht.

Die Einsatzkräfte konnten durch den Einsatz einer Drehleiter und das Entfernen mehrerer Dachziegel ein Ausbreiten der Flammen verhindern. „Da sich in der brennenden Garage viele Lacke und Öle befanden, wurde das ablaufende Löschwasser verschmutzt“, hieß es auf der Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Kottingbrunn. Die Helfer bauten deshalb einen Kanalabdeckbehälter auf, „um ein Verschmutzen des Kanals zu verhindern.“

Bundesstraße vorübergehend gesperrt

Nachdem „Brand Aus“ gegeben werden konnte, wurde die Garage gepölzt, um ein Einstürzen zu verhindern. Während des Einsatzes der Feuerwehr war die Bundesstraße 18 gesperrt.

