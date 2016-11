Mutmaßliches Mordopfer in Wald entdeckt

Bei Waidhofen an der Thaya hat am Montag ein Waldarbeiter eine Leiche entdeckt, die in Müllsäcke eingepackt war. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und ermittelt wegen des Verdachts des Mordes.

Die Leiche dürfte bereits vor mehr als einem Jahr in dem Waldstück in Puch in der Nähe von Waidhofen an der Thaya abgelegt worden sein, sagte Leopold Etz gegenüber noe.ORF.at. Die fortgeschrittene Verwesung und die Teilskelettierung erschwerten die Feststellung der Identität, auch die Frage, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, konnte vorerst nicht restlos geklärt werden. „Allerdings deutet die Kleidung darauf hin, dass es sich um eine männliche Leiche handelt“, so der Chefermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich.

Verletzung und Beschädigung an Kleidung

Eine Obduktion durch einen Gerichtsmediziner habe ergeben, dass die Leiche Verletzungen im Bereich des Oberkörpers aufweist. „Korrespondierend dazu gibt es Beschädigungen der Kleidung an derselben Stelle“, so Etz. Die Leiche war mehrfach in Müllsäcke und in einen Schlafsack eingepackt. Ein Waldarbeiter hatte sie am Montag entdeckt.

Seitens der Polizei werden nun alle offenen Vermisstenfälle überprüft, wodurch möglicherweise Rückschlüsse auf die Identität der Leiche gezogen werden können. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Krems und des Landeskriminalamtes werden wegen des Verdachts des Mordes geführt.

