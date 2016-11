Arbeitslosigkeit um 2,8 Prozent gestiegen

Die Arbeitslosigkeit ist in Österreich im Oktober erneut gestiegen, 340.000 Personen waren arbeitslos gemeldet (+ 0,4 Prozent). Mit einem Plus von 2,8 Prozent ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Niederösterreich noch markanter.

Ende Oktober waren in Niederösterreich fast 65.000 Personen ohne Job, etwa 10.000 davon befinden sich in Schulungen des Arbeitsmarktservice, im Vergleich zum Oktober 2015 ist das ein Plus von 2,8 Prozent.

Demgegenüber stehen 606.000 unselbstständig Beschäftigte in Niederösterreich. Im Vergleich zum Oktober 2015 ist das eine Steigerung von 1,5 Prozent oder 9.000 Personen, die sich neu in einer Beschäftigung befinden.

Auch die Zahl der gemeldeten offenen Stellen entwickelte sich positiv. Ende Oktober waren es mehr als 5.700, gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Plus von fast 30 Prozent. Ebenso ist die Zahl der gemeldeten offenen Lehrstellen auch um etwas mehr als 30 Prozent gestiegen.

Das Arbeitsmarktservice Niederösterreich und die für den Arbeitsmarkt zuständige Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprechen deshalb - trotz der gestiegenen Zahl an Arbeitslosen - von einer leichten Entspannung am Arbeitsmarkt in Niederösterreich, nicht zuletzt wegen einer steigenden Nachfrage an Arbeitskräften.

