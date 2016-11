Wolfsthal: Gefundener Lenker war sofort tot

Nachdem die Polizei am Freitag bei Vermessungsarbeiten nach einem Unfall in Wolftsthal (Bezirk Bruck an der Leitha) ein weiteres Unfallauto mit einem Toten gefunden hat, liegt jetzt die Obduktion vor. Der Lenker war offenbar sofort tot.

Die Beamten entdeckten den 44-Jährigen am Freitagnachmittag und damit etliche Stunden nach einem weiteren Verkehrsunfall, der sich bereits in der Nacht auf Freitag zugetragen hatte. Laut Polizeibericht waren dabei zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen, drei Menschen mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Erst als am Nachmittag die Unfallstelle vermessen wurde, fand man das Fahrzeug mit dem Toten unterhalb einer Böschung.

Lenker war offenbar nicht angegurtet

Das nun vorliegende Obduktionsergebnis habe ergeben, dass der Lenker nicht angegurtet war, sagte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich gegenüber noe.ORF.at. Demnach soll sich das Auto des 44-Jährigen überschlagen haben, der Lenker wurde dabei aus dem Wagen geschleudert. Nach Angaben von Baumschlager sei der Mann auf der Stelle tot gewesen.

Nach wie vor ungeklärt ist jedoch, ob der Lenker an dem nächtlichen Verkehrsunfall beteiligt war. Der Tod des Mannes könnte laut Obduktion jedenfalls zum Zeitpunkt des Unfalls eingetreten sein. Um Klarheit zu bekommen, wollen die Kriminalisten jetzt die zwei Unfallautos als auch das dritte Fahrzeug, in dem der Tote gefunden wurde, auf eventuelle Kollisionsspuren untersuchen, so Baumschlager. Dadurch soll der genaue Unfallhergang rekonstruiert werden.

