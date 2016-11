Ausverkaufter „Boccaccio“ in Blindenmarkt

Die Herbsttage Blindenmarkt (Bezirk Melk) ziehen eine positive Bilanz. Alle Vorstellungen von Suppés Operette „Boccaccio“ waren ausverkauft, mit 8.726 Besuchern konnten die Herbsttage ihre Auslastung auf 100 Prozent steigern.

Auf dem Programm stand in diesem Jahr „Boccaccio“, die erfolgreichste Operette, die Franz von Suppé schrieb. Mit einer Gesamtauslastung von 10.896 Besucherinnen und Besuchern erzielten die Herbsttage eine Steigerung von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 8.726 Besucherinnen und Besucher sahen in dieser Saison „Boccaccio“, das entspricht einer Auslastung von 100 Prozent.

Herbsttage Blindenmarkt/Roland Schuller

Bereits vor der Premiere am 7. Oktober in der Ybbsfeldhalle Blindenmarkt wurden 97 Prozent der Karten für die diesjährige Produktion verkauft. 2.170 Gäste sahen das Begleitprogramm der Herbsttage. Große Anerkennung gab es in diesem Jahr laut einer Aussendung vor allem für die homogene Ensembleleistung sowie für Regie, Ausstattung und für den Dirigenten, den Operettenspezialisten Kurt Dlouhy. Gespielt wurde von 7. bis 30. Oktober 2016.

Mit „Frau Luna“ in die 28. Saison

Der jüngste Star der diesjährigen Spielzeit war die neu eröffnete Ybbsfeldhalle, die vom Publikum mit großer Begeisterung aufgenommen wurde, heißt es in der Aussendung weiter. Im nächsten Jahr eröffnen die Herbsttage Blindenmarkt mit Paul Linckes burlesk-phantastischer Operette „Frau Luna“ die 28. Spielzeit. Für diese Produktion, die Gernot Kranner in Szene setzen wird, kehren die Publikumslieblinge Katrin Fuchs und Andreas Sauerzapf nach Blindenmarkt zurück. Die Premiere wird am 6. Oktober stattfinden, gespielt wird bis zum 29. Oktober 2017.

