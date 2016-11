Haag bringt 2017 „Don Quijote“-Uraufführung

Der Theatersommer Haag (Bezirk Amstetten) kündigt für 2017 eine „Don Quijote“-Uraufführung an. Nicolaus Hagg wird den Roman von Miguel de Cervantes bearbeiten und Neo-Intendant Christian Dolezal selbst in die Hauptrolle schlüpfen.

„Ich freue mich, diesen Klassiker der Weltliteratur nach Haag zu bringen und mit Nicolaus Hagg und Regisseurin Stephanie Mohr haben wir Experten ihres Faches engagiert, die das Stück zu einem Erfolg machen können“, sagte Dolezal bei der Präsentation am Mittwoch.

Ingo Pertramer

Der Schauspieler übernahm in Haag - nach der dreijährigen Ära von Christoph Wagner-Trenkwitz - seine erste künstlerische Leitung. Premiere ist am 5. Juli 2017, Aufführungen sind bis zum 12. August angesetzt. „Mit der Rolle des ‚Don Quijote‘ erfülle ich mir einen Kindheitstraum. Das wollte ich immer schon spielen“, so Dolezal.

Wie Dolezal hat auch Mohr bereits Erfahrung in Haag: Sie inszenierte 2013 „Jägerstätter“, Dolezal war in dem Stück in der Rolle des Großbauernsohns Rudi zu sehen. Den Sancho Panza wird Thomas Mraz, der schon 2008 in Haag im „Gespenst von Canterville“ mitgewirkt hat, spielen. Im Rahmenprogramm wurde u.a. ein Konzert des Philharmonic Rock Orchestra Haag fixiert. Weiters erwartet werden Ursula Strauss, die einen Marlene-Dietrich-Abend geben wird, Adi Hirschal und sein Samtorchester sowie Fritz Karl und Tango de Salon.

Eine Uraufführung wird auch die special!junior!senior!Produktion 2017 bringen: Regisseur Maximilian J. Modl und sein Team verweben zwei Stücke von Hans Christian Andersen, und zwar „Des Kaisers neue Kleider“ und „Des Kaisers Nachtigall“, zu einer Bühnenfassung. Der Arbeitstitel lautet „Hans Christian Andersen - Märchenweberei“. Das Casting für die junior!Produktion findet am 21. Jänner 2017 statt, Premiere ist am 15. Juli.

