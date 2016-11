Grafenegg 2017: Programm präsentiert

Nach der Zehn-Jahr-Jubiläums- und Rekordsaison werden auch 2017 die großen Orchester und namhafte Solistinnen und Solisten auftreten. 50 Konzerte stehen von Mitte Juni bis Mitte September 2017 in Grafenegg auf dem Programm.

Das aktuelle Programm für die Sommersaison 2017 wurde am Donnerstag im neuen Kartenbüro des Festivals in der Wiener Herrengasse präsentiert.

Die Saison in Grafenegg beginnt auch im nächsten Jahr mit der Sommernachtsgala am 22. und 23. Juni. Es folgen jeweils samstags die Sommerkonzerte, bevor am 18. August das 11. Grafenegg Festival mit Carl Maria von Webers Oper „Der Freischütz“ eröffnet wird. Bis 10. September treten zahlreiche internationale Orchester und Künstler auf, unter anderem die Wiener Philharmoniker, das Pittsburgh Symphony Orchestra, die St.Petersburger Philharmoniker sowie erstmals das Orchestra dell`Accademia Nazionale di Santa Cecilia und das Shanghai Symphonie Orchestra.

Buchbinder: „Musik entfaltet ungeheure Kraft“

„Grafenegg ist heute für mich der Beweis dafür, was Musik leisten kann, sie entfaltet eine ungeheure Kraft, eine Kraft, die Menschen verbindet, Räume entstehen lässt und ganze Regionen nachhaltig belebt und begeistert“, sagte der künstlerische Leiter des Musikfestivals, Rudolf Buchbinder, bei der Programmpräsentation.

ORF

„Grafenegg ist ein Spiegel unserer gesamten kulturpolitischen Entwicklung und ein Symbol für die eigenständige Kulturpolitik des Landes. Mit den besten Orchestern der Welt, hoher künstlerischer Qualität und in perfekter Harmonie von Kultur und Natur hat sich hier ein einzigartiger Kulturstandort entwickelt, der sich auf Augenhöhe mit anderen international renommierten Klassik-Festivals befindet“, betonte Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP), anlässlich der Vorstellung des neuen Festivalprogramms.

„Klang und Kulisse“ bei der Sommernachtsgala

Mit der Sommernachtsgala eröffnet Grafenegg jedes Jahr seine Sommersaison in der Open Air-Bühne Wolkenturm mitten im Schlosspark. Zur Sommersonnwende 2017 vereinen der russische Bariton Dmitri Hvorostovsky, die Sopranistin Aida Garifullina und die Pianistin Khatia Buniatishvili „Klang und Kulisse“.

Klaus Vyhnalek

Gemeinsam mit dem Tonkünstler-Orchester und seinem Chefdirigenten Yutaka Sado präsentieren sie ein Galaprogramm mit Meisterwerken und Highlights der Klassik. Der Abend endet traditionell mit einem Feuerwerk zu Edward Elgars „Pomp and Circumstance“. Die Sommernachtsgala wird am 23. Juni live zeitversetzt auf ORF 2 ausgestrahlt.

Jedes Sommerkonzerte steht unter einer neuen Idee

Die Sommerkonzerte bieten jeden Samstag musikalisch vielfältige Programme verschiedener Genres und Epochen, dargeboten vom Tonkünstler-Orchester und anderen internationalen Orchestern und Ensembles gemeinsam mit international bekannten Solisten. Jeder Konzerttag ist einer neuen Idee gewidmet und präsentiert Musik von Frank Sinatra gepaart mit Percussion über symphonische Highlights bis zu Musical oder Filmmusik. Das Tonkünstler-Orchester eröffnet die Sommerkonzerte 2017 mit drei Samstagskonzerten, welche die musikalische Vielseitigkeit des Klangkörpers widerspiegeln.

Ausklingen werden die Sommerkonzerte mit einem Konzert des European Union Youth Orchestra, das damit auch den European Music Campus 2017 in Grafenegg beschließt. Auf dem Programm stehen u.a. Jean Sibelius’ 1. Symphonie und Arvo Pärts „Frat res“ mit der Solistin Baiba Skride. Im Anschluss an das Abendkonzert findet die Late Night Session mit Musikern des Orchesters in ungezwungener Atmosphäre in der Reitschule statt.

Grafenegg Festival wird am 18. August eröffnet

Das Grafenegg Festival 2017 wird am 18. August mit Carl Maria von Webers Oper „Der Freischütz“ in einer konzertanten Fassung im Wolkenturm eröffnet. Gemeinsam mit dem Tonkünstler-Orchester unter Chefdirigent Yutaka Sado und dem Arnold Schoenberg Chor sind als Vokalsolisten Adrian Eröd, Sebastian Wartig, Dorothea Röschmann, Daniela Fally, Jochen Schmeckenbecher, Michael König, Albert Dohmen und Bernhard Hansky zu hören.

Den Auftakt zur Festival-Eröffnung bildet traditionell die Uraufführung einer Fanfare des Composers in Residence, 2017 von Brad Lubman (Auftragswerk des Grafenegg Festivals). Bis zum 10. September präsentiert Grafenegg weltweit führende Orchester und internationale Künstler: Mit dem Shanghai Symphony Orchestra ist erstmals ein chinesisches Orchester zu Gast, das gemeinsam mit Maxim Vengerov in Grafenegg auftritt. Ein weiteres Debüt 2017 gibt das Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

