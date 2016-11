Archive stehen vor neuen Herausforderungen

Am Freitag findet in St. Pölten der 7. Niederösterreichische Archivtag statt. Die Tagung, zu der 150 Teilnehmer erwartet werden, beschäftigt sich mit den Herausforderungen und Perspektiven für die öffentlichen und privaten Archive.

Der 7. Niederösterreichische Archivtag wird vom Landesarchiv Niederösterreich und dem NÖ Institut für Landeskunde veranstaltet, Veranstaltungsort ist das NV-Forum in St. Pölten. Die Tagung richtet sich vor allem an die Gemeindearchivarinnen und -archivare, aber auch an jene Personen, die an der Bewahrung von schriftlichem Kulturgut des Landes interessiert sind.

Elisabeth Loinig, Leiterin des NÖ Instituts für Landeskunde und stellvertretende Leiterin der Archivberatungsstelle des Landesarchivs: „Als Ansprechpartner für Archivwesen und Geschichte des Landes Niederösterreich wollen wir mit dem Archivtag nicht nur fachliches Know-how vermitteln, sondern den vielen engagierten, oft ehrenamtlich tätigen Kolleginnen und Kollegen in den Archiven Niederösterreich unsere Unterstützung anbieten und Raum für landesweite Vernetzung geben.“

Das Generalthema des Archivtags 2016 lautet „Die NÖ Archivlandschaft. Einblicke, Herausforderungen, Perspektiven“. Der Archivtag richtet sich vor allem an Verantwortliche von Gemeindearchiven, aber auch von Schloss-, Firmen- und Klosterarchiven. Außerdem werden anhand des stetig wachsenden digitalen Angebots des Landesarchivs die Möglichkeiten von digitalen Archiven vorgestellt.

Neue Beratungsstelle für alle Archivfragen

Präsentiert wird auch die neue Archivberatungsstelle des Landesarchivs, die von Gertrude Langer-Ostrawsky und Elisabeth Loinig geleitet wird. Expertinnen und Experten aus dem Landesarchiv bieten Gemeindearchiven und anderen Archiven in Niederösterreich Information und Beratung an - auf Wunsch auch direkt im jeweiligen Archiv - und beantworten Fragen zur richtigen Lagerung, Konservierung, Ordnung von historisch wertvollen Quellen zur Geschichte und Kultur sowie zur baulichen Einrichtung von Archiven.

Die Archivberatungsstelle führt auch den Ausbildungskurs für niederösterreichische (Gemeinde-)Archivarinnen und -archivare durch. In vier Pflicht- und zwei Wahlmodule werden u.a. Archivwissenschaft, Konservierung und Restaurierung gelehrt, Rechtsfragen werden diskutiert und es gibt einen Lesekurs für historische Schriften. „Dieses Angebot ist einzigartig in Österreich, die Teilnehmer kommen daher auch aus anderen Bundesländern. 120 Personen absolvierten bereits den Ausbildungskurs“, so Elisabth Loinig.

Im Anschluss an den Archivtag beginnt am Freitag um 16.00 Uhr in der Landesbibliothek der 3. NÖ Topothektag. Die Topothek ist seit 2015 ein Landesprojekt und wird vom Landesarchiv fachlich beraten. Das Landesarchiv wird die in der Topothek gesammelten bildlichen Quellen nachhaltig sichern und auch für künftige Generationen öffentlich verfügbar halten.

