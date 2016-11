Spitz: Literaturtage über „Kolonisten“

Von Donnerstag bis Sonntag finden in Krems und Spitz wieder die vom Literaturhaus Europa veranstalteten Europäischen Literaturtage 2016 statt, die sich in ihrer diesjährigen achten Ausgabe dem Leitthema „Die Kolonisten“ widmen.

Auf der Website der Europäischen Literaturtage wird das Leitthema erklärt: „Im Wettstreit der Kolonialmächte um die Weltherrschaft von 1860 bis heute prägten und prägen auch die reisenden AutorInnen das Bild der außereuropäischen Kulturen mit. Welche Rolle spielen SchriftstellerInnen in unserer globalisierten Welt? Wie kann man ihre verschiedenen Zugänge zum besseren Verständnis der Welt nutzen? Vor welchen Herausforderungen stehen Literaten von heute und was lässt sich für die aktuelle Diskussion um Globalisierung, Heimat und neue Weltliteraturen aus der Geschichte lernen?“

Zum Auftakt der Europäischen Literaturtage bittet Robert Menasse am Donnerstag ab 19.30 Uhr im Klangraum Krems Minoritenkirche zu einem Gespräch mit der Politikwissenschafterin Ulrike Guérot, die derzeit eine Professur an der Donau-Universität Krems für Europapolitik und Demokratieforschung innehat. Guérot verfasste mit Robert Menasse das Manifest zur „Gründung einer Europäischen Republik“ und veröffentlichte zuletzt „Warum Europa eine Republik werden muss“.

Den Eröffnungsvortrag des Symposiums auf Schloss Spitz (Bezirk Krems) hält der deutsche Romanautor und Reporter Hans Christoph Buch. Am Freitag und am Samstag diskutieren namhafte Autoren aus Europa, Afrika, Asien und Amerika wie u.a. Petina Gappah, Rasha Khayat, Tim Parks, Mathias Enard, Najem Wali.

Wie bleibt Literatur im digitalen Zeitalter sichtbar?

Zudem geht Rüdiger Wischenbart der Frage nach, wie Literatur im digitalen Zeitalter sichtbar bleiben kann, berichtet Lucy Popescu von einem ungewöhnlichen Finanzierungsmodell für ein außergewöhnliches Literaturprojekt über Asylwerber und stellt Anja Kovač mit „Versepolis“ ein neues europäisches Webmagazin für Poesie, Bücher und Kultur vor.

Am Samstag steht auf dem Schloss zu Spitz eine literarische Soirée (Beginn um 19.30 Uhr) mit Lesungen von Rasha Khayat, Petina Gappah, Peeter Helme, Gabriela Babnik, Jonas Lüscher und einer Verkostung ausgesuchter Spitzer Weine auf dem Programm, ehe die Europäischen Literaturtage am Sonntag um 11.00 Uhr im Schloss Spitz mit einer musikalisch-literarischen Soirée in Kooperation mit dem Festival „Glatt & Verkehrt“ ausklingen. Franzobel liest dabei, musikalisch begleitet von Thomas Gansch und Georg Breinschmid, aus seinem jüngsten Roman „Das Floß der Medusa“.

