ORF-NÖ-Direktor Gollinger erhält Komturkreuz

Norbert Gollinger, Landesdirektor des ORF Niederösterreich, hat am Donnerstag von Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) das Goldene Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich überreicht bekommen.

Landeshauptmann Erwin Pröll würdigte Gollinger in seiner Laudatio als „Medienprofi“ und „Vorbild als Journalist, Medienmanager und Meinungsbildner“. Der ORF-Landesdirektor sei seit Jahrzehnten „ein treuer Begleiter und Intimkenner“ des Bundeslandes, der „wichtige und verantwortungsvolle Arbeit“ geleistet habe, sagte Pröll. Gollinger lege „eine unglaubliche Führungsqualität“ an den Tag und zeichne sich durch Kompetenz und Teamgeist aus, er sei „besonnen, umsichtig und mit beiden Beinen am Boden stehend“.

ORF

Norbert Gollinger hob die gemeinsame Arbeit des Landesstudios hervor: „Es ist unsere gemeinsame Auszeichnung und eine Auszeichnung für die Arbeit, die wir leisten“. Er bedankte sich auch für die „Anerkennung für unser Landesstudio“, als Landesstudio „bekennen wir uns vorbehaltlos zu den Menschen hier und zum Bundesland Niederösterreich“.

Gollinger wurde am 14. Oktober 1956 geboren und gehört seit 1979 dem ORF an. Er begann seine Laufbahn als Reporter und Redakteur im ORF Landesstudio Niederösterreich. Von 1984 bis 1994 war er beim Aktuellen Dienst Fernsehen/Innenpolitik tätig, von 1994 bis 1998 gehörte er dem Sendungsteam der „Zeit im Bild“ an, von 1997 bis 1998 war er zudem Chef vom Dienst der „Zeit im Bild“. 1998 wurde Gollinger Chefredakteur des ORF-Landesstudios Niederösterreich, im Februar 2002 wurde er zum Landesdirektor bestellt.