ÖGB-Vorsitzender Wieser wiedergewählt

Bei der Landeskonferenz des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) in Stockerau (Bezirk Korneuburg) Niederösterreich ist der Vositzende Markus Wieser (SPÖ) wiedergewählt worden.

Wieser erhielt 97,6 Prozent der Delegiertenstimmen. Bei der Landeskonferenz kündigte Wieser an, weiterhin die hohe Arbeitslosigkeit in Niederösterreich zu bekämpfen. Bildung und Ausbildung seien der Schlüssel dafür, denn nur so könne man die Digitalisierung in Arbeitsplätze wandeln.

ÖGB Niederösterreich

Wichtig sei es außerdem, die Teilzeitarbeit zu minimieren, einen zwölf-Stunden-Tag lehne er außerdem vehement ab. Ein klares Bekenntnis legte Vorsitzender Wieser für einen kollektivvertraglich geregelten Mindestlohn von 1.700 Euro ab.

Im Vorfeld der Landeskonferenz fand auch der Landestag der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) statt. Der bisherige Vorsitzende Alfred Schöls stellte sich der Wiederwahl und wurde mit 93,85 Prozent bestätigt. Beim Landestag der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter wurde Landesvorsitzender René Pfister einstimmig in seinem Amt bestätigt.

