Bagger stürzte auf Bahngleise

Zu zwei Bagger-Unfällen ist es am Donnerstag in Niederösterreich gekommen: In Mitterbach am Erlaufsee (Bezirk Lilienfeld) stürzte ein Fahrzeug auf Bahngleise, in Purkersdorf (Bezirk Wien-Umgebung) landete ein Bagger im Bach.

Der Vorfall in Mitterbach hatte sich am Donnerstagabend im Bahnhofsbereich ereignet, wo zu dieser Zeit Bauarbeiten durchgeführt wurden. Der Baggerfahrer hatte noch versucht, die Schaufel des Fahrzeuges zu drehen, um den Bagger abzustützen und ein Umkippen zu verhindern. Dieses Manöver blieb allerdings ohne Erfolg, das Fahrzeug stürzte in den Bahngraben und auf die Gleise der Mariazellerbahn.

Der Baggerfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Nachdem die Oberleitung durch Fachkräfte abgeschaltet worden war, wurde das schwere Gefährt von der Feuerwehr St. Pölten mithilfe eines Kranfahrzeugs geborgen. Der Einsatz war nach vier Stunden beendet, die Unfallursache ist noch nicht geklärt.

Bagger in Purkersdorf in Bach gestürzt

Bereits am Donnerstagnachmittag war es in Purkersdorf (Bezirk Wien-Umgebung) ebenfalls zu einem Unfall mit einem Bagger gekommen. Das Baufahrzeug war über eine Böschung in den Gablitzerbach gestürzt. Der verunglückte Baggerfahrer erlitt eine Fraktur und schwere Prellungen, war aber laut Aussendung des Samariterbundes nicht eingeklemmt. Er wurde nach notärztlicher Versorgung von der Feuerwehr per Korbschleiftrage mithilfe eines Krans geborgen.