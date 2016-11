Leopold-Preis: Junger Lebensretter geehrt

Die Niederösterreichischen Nachrichten („NÖN“) haben nun den Leopold-Preis für besondere Leistungen vergeben. Unter den Preisträgern ist der 13-jährige Dominic Kralovec, der im Sommer einen Mann vor dem Ertrinken gerettet hat.

„Es ist einfach unglaublich, wenn man so geehrt wird“, sagte der Jung-Feuerwehrmann Dominic Kralovec aus Niederhausleiten-Höfing (Bezirk Amstetten) bei der Preisverleihung. In St. Pölten wurde er am Montagabend in der Kategorie „Courage“ für seinen tapferen Einsatz geehrt. Er hatte im Sommer einen Mann vor dem Ertrinken gerettet - mehr dazu in - 13-Jähriger wird zum Lebensretter (noe.ORF.at; 9.7.2016).

In sechs Kategorien (Wirtschaft, Kultur, Sport, Courage, Engagement und Zukunft) wurden Persönlichkeiten und Institutionen für ihre außerordentlichen Leistungen ausgezeichnet. „Die Bereiche zeigen, wie breit die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft in Niederösterreich aufgestellt sind und wie stark diese Gesellschaft ist", sagte NÖN-Chefredakteur Martin Gebhart.

Peter Turrini und Dominic Thiem ausgezeichnet

Der Preis wurde heuer bereits zum 16. Mal vergeben. Traditionell wird der nach dem Landespatron benannte Preis jedes Jahr rund um den Landesfeiertag am 15. November verliehen. „Der NÖN-Leopold ist ein wichtiges Zeichen in der heutigen Zeit, das einem die Augen öffnet und wieder die Chance und Möglichkeit gibt, zu sich zu finden und Orientierung verspüren zu können. Das ist für ein Land wie Niederösterreich etwas ganz Besonderes“, sagte Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP).

Auch der aus Kärnten stammende Dramatiker Peter Turrini, der mittlerweile seit vielen Jahren im Weinviertel zuhause ist, ist einer der Geehrten des Abends. „Es gibt eine Kategorie von Preisen, die ich grundsätzlich ablehne, das sind Orden aller Art. Dieser Preis hat jedoch viel mit Zustimmung für meine Arbeit zu tun und nicht mit Dekoration, insofern freut er mich besonders“, sagte Turrini.

Ebenso zu den Preisträgern zählen der 22-jährige Tennis-Profi Dominic Thiem, der sich per Video-Botschaft für den Preis bedankte, sowie das Schalungsunternehmen Doka Group, die Bergrettung Niederösterreich und die Polytechnische Schule Mistelbach.

