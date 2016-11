Bagger in Ennskanal gestürzt

In St. Pantaleon-Erla (Bezirk Amstetten) ist Dienstagnachmittag ein Kettenbagger in den Ennskanal gestürzt. Nach einer sofort eingeleiteten Suchaktion konnte der Bagger mittlerweile lokalisiert werden. Vom Fahrer fehlt derzeit jede Spur.

Gegen 15.00 Uhr soll einer der Arbeiter bemerkt haben, dass ein Kettenbagger plötzlich spurlos verschwunden war. Im Kraftwerksbereich in St. Pantaleon-Erla werden derzeit nämlich neue Uferbegleitwege angelegt, dabei sind laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger mehrere Bagger in dem weichen und instabilen Gelände im Einsatz. Für den Unfall selbst dürfte es keine Zeugen geben. Kollegen des Verunglückten hätten allerdings Spuren des Baggers gesehen, die in den Ennskanal führten.

Aufsteigende Luftblasen im Ennskanal

Die verständigten Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Suchaktion. Durch aufsteigende Luftblasen im Ennskanal sei der Bagger mittlerweile lokalisiert worden, sagte Resperger gegenüber noe.ORF.at. Derzeit sind Taucher der Feuerwehr und der Cobra im Einsatz. Sie sollen Seile am Bagger befestigen, damit er aus dem Wasser gezogen werden kann. Erst dann weiß man, ob auch der Baggerfahrer mitsamt dem Gerät untergegangen ist.

An der Suchaktion sind insgesamt fünf Feuerwehren - zwei aus Nieder- und drei aus Oberösterreich - und die Wasserrettung beteiligt. Seitens der Feuerwehren wurden laut Resperger eine Beleuchtung aufgebaut und Ölsperren angebracht. Um die Taucher bei ihrem folgenden Einsatz nicht zu gefährden, wurden zudem die Turbinen des Kraftwerks abgeschaltet.