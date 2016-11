Polizei sucht neue „Sicherheitspartner“

Beim Projekt „Gemeinsam sicher“ sollen „Sicherheitspartner“ Schnittstelle zwischen Polizei und Bevölkerung sein. Im Bezirk Mödling wurde es ein halbes Jahr lang getestet. Nun soll es auf ganz Österreich ausgedehnt werden.

Angelina Shakin ist Sicherheitspartnerin in Laxenburg, damit ist sie Schnittstelle zwischen der Bevölkerung und der Polizei. Einmal im Monat kommt es mit der örtlichen Polizei zum gegenseitigen Austausch von Erfahrungen und Informationen, erzählt sie gegenüber noe.ORF.at: „Wir treffen uns kurz für eine Besprechung. Ich gebe diese Informationen dann in meinem persönlichen Umfeld weiter. Zuletzt gab es zum Beispiel mehrere Fahrraddiebstähle, hier kann man die Bevölkerung entsprechend sensibilisieren“, so Shakin.

ORF

Bereits 63 Sicherheitspartner im Bezirk Mödling

Im Bezirk Mödling beteiligen sich alle 20 Gemeinden an dem Projekt „Gemeinsam Sicher“. Neben den zuständigen Polizisten engagieren sich 63 Sicherheitspartner und 13 Sicherheitsgemeinderäte. „Da kommt von den Sicherheitspartnern sehr viel Information zur Polizei, die eventuell von der Polizei noch nicht wahrgenommen worden ist oder unbekannt ist. Oft ist es noch kein sicherheitspolizeiliches Problem, aber die Polizei wird sensibilisiert und hat ein Augenmerk auf eventuelle Problemstellungen“, sagt Norbert Vogel vom Bezirkspolizeikommando Mödling.

Eine erste Bilanz nach sechs Monaten fällt positiv aus, sagt der zuständige Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP): „Wir haben die Expertise aus unseren Pilotregionen, aber vor allem haben wir die Erkenntnisse aus vielen Ländern in Europa und über Europa hinaus, dass sich mit solchen Aktionen einerseits das Sicherheitsgefühl ganz wesentlich heben lässt, weil man miteinbezogen wird, gleichzeitig wird die Kriminalitätsrate gesenkt.“

„Gemeinsam sicher“ ab 2017 in ganz Österreich

Testweise wurde das Projekt in der Steiermark, im Burgenland, in Oberösterreich und eben im Bezirk Mödling in Niederösterreich gestartet. „Es gibt nur positive Rückmeldungen, wir haben bis jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht und es sind uns auch noch keine Sicherheitspartner abgesprungen, weil sie gesagt haben, dass sie sich etwas anders erwartet haben“, sagt Vogel. Ab 2017 soll das Projekt daher auf ganz Österreich ausgedehnt werden. Die Polizei sucht also weitere Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartner.

