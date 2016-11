Rotes Kreuz ehrte Flüchtlingshelfer

2.590 niederösterreichische Rot-Kreuz-Helfer haben im Vorjahr die ankommenden Flüchtlinge versorgt. Am Mittwochabend werden engagierte Mitarbeiter am Flughafen Schwechat für diesen Einsatz ausgezeichnet.

Kaum ein anderes Ereignis der vergangenen Jahre hat das Rote Kreuz so sehr geprägt und gefordert, wie der Einsatz für Menschen auf der Flucht, heißt es bei der Organisation. Im Juni 2015 nahm das Rote Kreuz in der Arena Nova in Wiener Neustadt ein Übergangsquartier für Asylwerber in Betrieb. Tausende Mitarbeiter waren in den darauffolgenden Monaten in der Flüchtlingsbetreuung aktiv.

Ausgezeichneter Einsatz für Menschen auf der Flucht

Für ihren Einsatz im Dienste der Menschlichkeit wurden und werden sie vor den Vorhang geholt. Ehrungen gibt es für diejenigen, die besonders viele Einsatzstunden geleistet haben. Das Rote Kreuz Niederösterreich ehrte in den letzten Wochen bereits fast 1.500 Helfer, sowohl Freiwillige als auch Hauptberufliche. Diese hätten zusätzlich zu den zahlreichen anderen Dienstleistungen - vom Rettungs- und Sanitätsdienst bis hin zur Katastrophenhilfe - Flüchtlinge betreut.

