Startschuss für Filmfestival „Frontale“

Zum sechsten Mal findet von Mittwoch bis Samstag im Wiener Neustädter Kultur- und Veranstaltungszentrum „SUB“ das Filmfestival „Frontale“ statt. Dabei stehen hochkarätige Spielfilme und 30 Kurzfilme auf dem Programm.

Die „Frontale“-Jury wählte aus insgesamt 550 Einreichungen aus. Bei der Eröffnungsgala am Mittwochabend wird der Dokumentarfilm „Holz, Erde, Fleisch“ gezeigt. Sigmund Steiner - selbst Bauernsohn - portraitiert in seinem essayistischen Dokumentar­film drei Bauern bei der Arbeit im Wald, auf dem Feld und auf der Alm. Regisseur Sigmund Steiner steht am Eröffnungsabend für Gespräche und Diskussionen bereit.

An jedem Festival-Tag steht zwischen den Spielfilmen ein Kurzfilmblock mit sechs Welt- und 17 Österreich-Premieren auf dem Programm. Außerdem werden österreichische Filmemacher auf der Bühne des „SUB“ Platz nehmen, um mit dem Publikum über die neuesten Filme zu sprechen. Stargäste sind unter anderem Michael Ostrowski, Gerald Votava, Mirjam Unger, Manuel Rubey, Marie Kreutzer, Hannes Eder, Karin Neumüller und Sigmund Steiner.

