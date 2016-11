„Boys’ Day“ gegen Rollenklischees

Um junge Männer für Erziehungs- und Pflegeberufe zu begeistern, findet heute ein österreichweiter Aktionstatg des Sozialministeriums statt. Burschen und Männer sind in diesen Berufen mittlerweile nur noch vereinzelt zu finden.

In manchen Branchen sind Männer in der Unterzahl: So sind zum Beispiel nur zwei Prozent aller Kindergartenpädagogen männlich, bei den Volksschullehrern sind es fünf. Vergleichsweise viele Männer sind in Alten- oder Pflegeheimen tätig, letztlich sind es aber auch nur 13 Prozent. „Von den 49.000 Menschen, die in Österreich im Bereich der Pflege tätig sind, sind mehr als 80 Prozent Frauen“, heißt es in einer Aussendung des Ministeriums.

30 Einrichtungen in Niederösterreich

Diese Rollenklischees will der sogenannte „Boys’ Day“ abbauen. Verschiedene Einrichtungen in Niederösterreich bieten an diesem Tag Schuppermöglichkeiten für junge Männer an: Die Landespflegeheime in Himberg, Hollabrunn, Schrems und St. Peter in der Au, ebenso die Tagesstätte für Behinderte in St. Pölten und die Sozialfachschule Stockerau. Auch mehrere Landeskindergärten bieten Schnuppermöglichkeiten.

Insgesamt bekommen Burschen und junge Männer zwischen zehn und 18 Jahren in 30 Einrichtungen in Niederösterreich Einblicke in den Erziehungs- und Sozialbereich - so es sie gibt, von Männern. Ziele der Aktion des Sozialministeriums sind, das Image der sozialen Berufe in der Gesellschaft zu verbessern, Burschen auf dem Weg zu einer positiven männlichen Identität zu unterstützen und Gender-Gaps zu schließen.

