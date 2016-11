Putztrupp entdeckte Baby in Mistkübel

Auf dem Flughafen in Schwechat hat ein Putztrupp in der Nacht auf Donnerstag ein Baby in einem Mistkübel entdeckt. Abgelegt hatte es eine 27-jährige Frau, die das Kind auf einer Toilette des Flughafens zur Welt gebracht hatte.

Das Neugeborene wird seit der Nacht auf der Intensivstation des Wiener Donauspitals behandelt, sein Zustand ist kritisch, sagt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. „Es musste notärztlich behandelt werden und wird auf der Kinder-Intensivstation versorgt.“

Frau auf Durchreise nach Washington

Die 27-jährige Frau, laut Polizei eine Nigerianerin, dürfte das Kind gegen Mitternacht auf einer Toilette im Transitbereich des Flughafens zur Welt gebracht haben. Etwa eine Stunde später entdeckten es Mitarbeiter einer Reinigungsfirma in einem Mistkübel, laut Schwaigerlehner war das Neugeborene in eine Plastiktasche eingepackt.

„Die Frau selbst ist blutend im Wartebereich aufgefunden worden, sie war auf der Durchreise nach Washington, konnte bislang aber noch nicht befragt werden“, so der Sprecher der niederösterreichischen Landespolizeidirektion.