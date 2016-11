Bowie: Kunstwerke aus Gugging versteigert

Rund 400 Kunstwerke aus dem Bestand des Rockstars David Bowie werden am Donnerstag und Freitag versteigert. Darunter auch zahlreiche Grafiken aus dem Haus der Künstler in Maria Gugging (Bezirk Wien-Umgebung).

Wie viele andere Künstler und Musiker war auch der im Jänner verstorbene Sänger, Schauspieler und Maler David Bowie ein Kunstliebhaber, Kunstsammler und Fan der „Art Brut“ und somit auch der Künstler aus Gugging. In den 1990er Jahren hatte er sie im Haus der Künstler besucht, fertigte Porträtzeichnungen von den Künstlern an und begann ihre Kunst zu sammeln.

Sotheby´s/ Screenshot

Am 10. und 11. November 2016 versteigert das renommierte Auktionshaus Sotheby’s rund 400 Werke aus der David Bowie-Sammlung, darunter auch Kunstwerke von Johann Garber, August Walla, Oswald Tschirtner und Johann Fischer. Die Auktionäre erwarten, dass die Kunstwerke ungefähr einen Auktionspreis von 3.500 Euro pro Grafik, eventuell sogar mehr erzielen werden.

Mehr von Johann Fischer

Wer nicht mitsteigern möchte, hat zurzeit Gelegenheit in der Galerie Gugging, die an das Haus der Künstler angeschlossen ist, klassische Werke von Johann Fischer, August Walla und Josef Tschirtner zu besichtigen. Die Ausstellung in der Klosterneuburger Katastralgemeinde Maria Gugging trägt den Titel „gugging classics“.

Galerie Gugging

Die Ausstellung „oswald tschirtner & johann hauser … mit strich und farbe“, wird übrigens am 30. November 2016 eröffnet, zu sehen sind die Kunstwerke bis 8. Februar 2017. Die Werke von Johann Hauser und Oswald Tschirtner zählen zu den Klassikern der „Art Brut“. Kaum eine Ausstellung oder Sammlung, die sich umfassender dieser Kunstrichtung widmet, kommt ohne ihre Werke aus. In dieser Ausstellung werden zwei Künstler präsentiert, die sich auch im Leben sehr gerne begegnet sind. Sie waren beste Freunde und haben gemeinsam ein Zimmer im Haus der Künstler bewohnt.

