Weltmeister Benjamin Karl zum Angreifen

Hunderte Schülerinnen und Schüler aus Niederösterreich durften diese Woche eine besondere Erfahrung machen. Sie wurden vom vierfachen Snowboard-Weltmeister Benjamin Karl besucht, der sich unter anderem den zahlreichen Fragen stellte.

Unter anderem besuchte Benjamin Karl die Neue Mittelschule Lunz am See (Bezirk Scheibbs). Als Karl den Turnsaal betrat, machten die 120 Schülerinnen und Schüler große Augen. Zuerst wurde eifrig applaudiert, dann stellte sich der vierfache Weltmeister ausführlich bei den Kindern vor, um im Anschluss geduldig alle Fragen zu beantworten und jeden einzelnen Autogrammwunsch zu erfüllen.

Den Traum vom Besuch des Snowboard-Stars erfüllten sich die Schülerinnen und Schüler selbst, nämlich mit der Teilnahme an der Aktion des Landes Niederösterreich „Spitzensportler hautnah erleben“. Ziel der Aktion ist es, den Spitzensport direkt in die Schulen und damit zu den Kindern zu bringen.

ORF

Schüler drehten ein eigenes Video

„Wir haben beschlossen, ein Video zu drehen“, sagte Elisabeth Simetzberger, die stellvertretende Leiterin der Neuen Mittelschule Lunz am See, im Gespräch mit noe.orf.at. „In diesem Video haben wir alle Wintersportarten in unserem Turnsaal nachgestellt. Es ist uns recht gut gelungen und wir haben gewonnen.“

Gemeinsam mit der Neuen Mittelschule Ybbsitz (Bezirk Amstetten), dem Bundesgymnasium Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) und der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) Horn durfte sich Lunz am See über den Sieg freuen. Die Belohnung war aber nicht nur ein Kennenlernen und eine Autogrammstunde mit Benjamin Karl, sondern auch eine gemeinsame Turnstunde, gestaltet vom vierfachen Snowboard-Weltmeister.

Hindernisparcours als Höhepunkt

„Bei mir fangen selbst die Augen zum Strahlen an“, gab der Wilhelmsburger zu. „Ich freue mich einfach, wenn ich sehe, wieviel Spaß und Kampfgeist die Kinder haben und wieviel Willen zum Bewegen. Das ist einfach eine Sensation“, so Karl, der seit vier Jahren Vater einer Tochter ist.

Benjamin Karl auf Besuch Bei seinem Besuch gab es nicht nur eine Autogrammstunde, Karl dachte sich auch einen Hindernisparcours für die Kinder aus.

Karl suchte sich für die Kinder ganz besondere Übungen aus. Höhepunkt war ein Hindernisparcours quer durch den gesamten Turnsaal, bei dem die Schülerinnen und Schüler im sportlichen Wettbewerb gegeneinander antraten und Ehrgeiz genauso unter Beweis stellten wie Fairness und Teamgeist.

Lena Hackl, Schülerin der zweiten Klasse, war begeistert: „Es war voll ein cooles Erlebnis." Bei Klassenkollege Maximilian Spießlechner bekommt das Autogramm des Snowboard-Weltmeisters künftig übrigens einen ganz besonderen Platz. „Ich habe eine eigene Pokal- und Autogrammreihe in meinem Zimmer und da kommt die Karte von Benjamin Karl auch hin.“

Mathias Eßmeister, noe.ORF.at