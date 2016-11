Überschallflüge sorgen für lauten Knall

Das Bundesheer führt seit Anfang der Woche in ganz Österreich Trainingsflüge durch. Weil die Eurofighter-Piloten mit Überschall fliegen, kann deshalb in vielen Ortschaften in Niederösterreich ein explosionsartiger Knall zu hören sein.

Seit Montag trainieren die Eurofighter-Piloten des Österreichischen Bundesheeres Abfangmanöver. Durch die Trainingsflüge soll sich die Körper der Piloten an die hohe Belastung während des Fliegens gewöhnen, sagte Andreas Zitz vom Österreichischen Bundesheer gegenüber noe.ORF.at. Am Simulator können solche Situationen nämlich nicht überprüft werden. Außerdem soll laut Zitz auch die Zusammenarbeit zwischen Piloten, Radarleitoffizieren und der zivilen Flugsicherung trainiert werden.

APA/KMA

Vermehrt Flüge über Niederösterreich

Aufgrund einer erhöhten Lawinenwarnstufe in den Alpen konzentrieren sich die Flüge derzeit auf die nördlichen Bundesländer Salzburg, Ober- und Niederösterreich. Ballungszentren, wie etwa St. Pölten, werden zwar nicht direkt überflogen, dennoch sei der Knall bei günstigem Wetter auch in 40 Kilometern Entfernung noch zu hören, heißt es seitens des Bundesheeres. Die Übungen dauern übrigens noch bis Anfang nächster Woche.

