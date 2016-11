Eine Million Christbäume aus Niederösterreich

2,35 Millionen heimische Christbäume warten in den kommenden Wochen auf Käufer. Mit einer Million kommt fast die Hälfte der Bäume aus Niederösterreich. Der Ab-Hof-Verkauf startet Anfang Dezember.

Dank großteils gemäßigter klimatischer Bedingungen hätten sich die Nadelbäume gut entwickelt, berichtet die ARGE NÖ Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten. Die heimischen Christbaumbauern würden wieder fast 90 Prozent des Bedarfs der Österreicher decken.

Obwohl es „genug Bäume in sehr guter Qualität“ gebe, könnten große Christbäume aufgrund ihrer steigenden Beliebtheit knapp werden. „Hinzu kommt, dass der Heilige Abend heuer auf einen Samstag fällt. Der Verkauf wird sich damit - vor allem in den Städten - auf nur ein Wochenende konzentrieren“, heißt es in einer Aussendung der Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten.

Der ARGE zufolge stehen Naturchristbäume in 72 Prozent der österreichischen Haushalte. Die Nordmanntanne (mehr als 65 Prozent) ist der heimische Lieblingsbaum. Laut ARGE werden im Stadtgebiet von Wien und von St. Pölten Christbäume ab 12. Dezember zum Kauf angeboten.

