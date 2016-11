Rallye-Saisonfinale im Waldviertel

Die Rallye-Staatsmeisterschaft wird traditionell in Niederösterreich beendet. Der letzte Lauf wird am 18. und 19. November im Waldviertel ausgetragen. Die Veranstalter setzen auch heuer wieder auf Sonderprüfungen in St. Pölten.

Der erste Tag der Rallye umfasst vier Sonderprüfungen und wird - wie im Vorjahr - in und rund um die Landeshauptstadt ausgetragen. Am 18. November wird um 13.00 Uhr beim Rathausplatz in St. Pölten gestartet, der Höhepunkt des Tages ist die zweite Sonderprüfung auf dem Gelände des VAZ (live zu sehen auf ORF Sport + ab 15.00 Uhr), bei der auch eine Rallyeausstellung mit historischen Boliden gezeigt wird.

Daniel Fessl/ rallyepics.at

Für Organisator Helmut Schöpf hat sich das Experiment im Vorjahr bewährt: „Die Sonderprüfungen beim VAZ sind gut angenommen worden und deshalb setzen wir auch heuer wieder auf dröhnende Motoren mitten in der Stadt. Es ist wichtig, neben den Prüfungen im Waldviertel auch andere Teile des Landes einzubauen."

Auf die Teilnehmer wartet danach ein kräfteraubender zweiter Rallye-Tag mit acht weiteren Sonderprüfungen. Die Entscheidung fällt spätestens auf der letzten Sonderprüfung am Manhartsberg (Bezirk Hollabrunn). Der Sieger wird um 19.00 Uhr bei der Service-Zone beim Schloss Grafenegg (Bezirk Krems) erwartet.

Daniel Fessl/rallyepics.at

Top-Fahrer und Exoten auf einer Strecke

Auch im 36. Jahr ihres Bestehens steht die Rallye Waldviertel für ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. Fahrer aus 16 Nationen sind am Start, darunter auch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und aus der Türkei. Die wichtigste Entscheidung aus heimischer Sicht ist schon vor diesem letzten Saisonrennen gefallen: Der Salzburger Hermann Neubauer steht als Staatsmeister fest. Für seine geschlagenen Konkurrenten geht es beim Saisonfinale im Waldviertel aber noch um einen positiven Abschluss.

Zu den Favoriten zählen der mehrfache Staatsmeister Raimund Baumschlager und Lokalmatador Christian Schuberth-Mrlik (beide Skoda Fabia R5). Der Waldviertler sicherte sich vor zwei Jahren vor den eigenen Fans einen emotionalen Heimsieg. „Das Starterfeld ist enorm stark. Ich freue mich schon auf die Duelle mit Raimund Baumschlager und auch mit internationalen Spitzen-Piloten“, fiebert Schuberth-Mrlik seiner Heim-Rallye entgegen.

Klaus Fischer, noe.ORF.at

Link: