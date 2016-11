Zwei Verletzte durch defekte Gastherme

Durch eine defekte Gastherme wurden am Donnerstagabend in Großkrut (Bezirk Mistelbach) zwei Menschen verletzt. Ein Ehepaar (69 und 75) wurde in das Landesklinikum Mistelbach eingeliefert.

Die 69-Jährige war zuvor von ihrem Sohn regungslos in der Küche aufgefunden worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Frau zwischenzeitlich ansprechbar, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der 75-Jährige schlief in einem Nebenzimmer.

Helfer brachten alle im Haus anwesenden Personen ins Freie. Seitens der Freiwilligen Feuerwehr Großkrut wurde die Gasleitung abgedreht und Frischluft in das Objekt geblasen.

Bei der Besichtigung der Gastherme stellte sich heraus, dass der Abschlussdeckel der Abgasleitung, die direkt ins Freie führt, aus dem Rohr gefallen und eine Schraube im Inneren oxidiert war. Daher war die Dichtheit nicht mehr gegeben. Abgas gelangte in die Wohnräumlichkeiten, teilte die Polizei mit.