Westbahnstrecke bis Dienstag teilweise gesperrt

Von Samstag bis Dienstag wird die Bahnstrecke zwischen Wien und St. Pölten teilweise gesperrt. Der Grund ist die Anbindung der Güterzugumfahrung an die Weststrecke. Fahrgäste müssen mit Beeinträchtigungen im Reiseverkehr rechnen.

Seit Jahren wird die Bahnstrecke zwischen Wien und Linz viergleisig ausgebaut. Mit dem Lückenschlusses St. Pölten - Loosdorf (Güterzugumfahrung) werden 2017 die Kapazität und die Leistungsfähigkeit erhöht, heißt es seitens der ÖBB. Von 12. bis 15. November werden Arbeiten beim Bahnknoten Wagram (Weicheneinbau) sowie Maßnahmen zur Systemerweiterung auf der ganzen Strecke für mehr Züge durchgeführt, daher ist eine Teilsperre der Neubaustrecke zwischen Wien, Tullnerfeld (Bezirk Tulln) und St. Pölten notwendig.

Züge werden über Neulengbach umgeleitet

Züge zwischen Wien und St. Pölten werden in diesem Zeitraum über Neulengbach (Bezirk St. Pölten) umgeleitet bzw. wird auch ein Schienenersatzverkehr zwischen St. Pölten und Tullnerfeld (Bezirk Tulln) eingerichtet. Zwischen Tullnerfeld und Wien besteht am Samstag und am Sonntag ebenfalls ein Schienenersatzverkehr, wobei nicht Wien-Hauptbahnhof, sondern Wien-Meidling (U6) angefahren wird.

Am Montag und am Dienstag verkehren die Züge stündlich in beide Richtungen mit dem Ziel Wien-Hütteldorf (U4) bzw. Wien-Westbahnhof (U3, U6). Die S40 fährt während dieser vier Tage zwischen St. Pölten und Tulln nur alle zwei Stunden statt stündlich, vereinzelt müssen auch hier S-Bahnen im Schienenersatzverkehr geführt werden (nur am Montag und am Dienstag). Einen Schienenersatzverkehr wird es ebenfalls in Teilabschnitten der S50 geben.

Mit längeren Fahrzeiten muss gerechnet werden

„Aufgrund geänderter Abfahrts- und Ankunftszeiten umgeleiteter Züge und Schienenersatzverkehrs-Busse ändern sich für die Fahrgäste die Wege im Regional- und Schnellzugverkehr, weshalb wir unsere Kundinnen und Kunden darauf hinweisen wollen, dies rechtzeitig in ihrer Zeitplanung zu berücksichtigen“, sagt der für Niederösterreich zuständige ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif.

308 ÖBB-Personenzüge sind an diesen vier Tagen von der Umleitung des gesamten Personenverkehrs betroffen. ÖBB-Regionalzüge werden teilweise umgeleitet oder im Schienenersatzverkehr geführt, ÖBB-Schnellzüge werden über die Bahnstrecke Wien–Neulengbach–St. Pölten umgeleitet, mit längeren Fahrzeiten von zehn bis 15 Minuten muss gerechnet werden. Westbahn-Züge werden über die Bahnstrecke Wien-Neulengbach-St. Pölten umgeleitet.

ÖBB-Tickets gelten auch in den U-Bahnen

ÖBB-Tickets werden im Zeitraum der Sperre auf folgenden Wiener Linien zu bzw. von den ÖBB-Zügen anerkannt: Hütteldorf – Meidling (U4, U6); Westbahnhof – Meidling (U6); Westbahnhof – Hauptbahnhof (Straßenbahnlinie 18).

Tickets der Westbahn werden während der Teilsperre in den ÖBB-Zügen und Schienenersatzverkehrs-Bussen zwischen Tullnerfeld und Wien-Westbahnhof sowie zwischen Tullnerfeld und St. Pölten anerkannt.

