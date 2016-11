Skigebiete warten mit Neuerungen auf

Auch wenn es in Teilen Niederösterreichs schon jetzt nach Winter aussieht, so werden nach derzeitigem Stand die Skigebiete ihren Betrieb erst Anfang Dezember aufnehmen. Sie zeigen sich aber mit einigen Neuerungen gerüstet.

In den niederösterreichischen Wintertourismusorten herrscht Optimismus, denn im Vorjahr waren die Nächtigungszahlen trotz Schneemangels gut. In den Wintersportregionen wurden in der Saison 2015/16 um 2,6 Prozent (plus 6.670) mehr Nächtigungen registriert als im Winter zuvor.

Niederösterreich-Werbung/Schwarz-König

Tourismuslandesrätin Bohuslav hofft auf weiteres Plus

Bei besserer Schneelage könnte heuer ein weiteres Plus verzeichnet werden, hofft Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP). Sie sieht im Preis-Leistungsverhältnis der Skigebiete Niederösterreichs und in den kurzen Anreisewegen die größten Vorteile.

In der heurigen Saison gibt es einige Neuerungen, vor allem für Familien und Kinder. So sind auf dem Hochkar und in Lackenhof jeweils sogenannte „Snowtrails“ entstanden, das sind Funpisten mit Wellen und Sprüngen. In Annaberg wurde eine neue Trainings- und Rennstrecke für Rennfahrer gebaut und die Almboden-Piste verbreitert, während die traditionellen Pfarrboden-Lifte abgetragen worden sind.

In Annaberg und Mönichkirchen werden die Pisten jeden Donnerstag nach Liftschluss für Skitourengeher offenstehen. Vom Schnee unabhängig ist die 5.000 Quadratmeter große „Wunderwiese“ in Puchberg, wo ab 1. Dezember auf einer Matte gefahren werden kann.

