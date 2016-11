Ehemaliger Brauerei-Chef Karl Schwarz ist tot

Karl Schwarz, der die Zwettler Brauerei in den Jahren 1959 bis 1996 leitete, ist am Freitag im Alter von 80 Jahren gestorben. „Zahlreiche Innovationen und Initiativen gehen auf Karl Schwarz zurück“, hieß es in einer Unternehmensaussendung.

Privatbrauerei Zwettl

So wurde auf sein Betreiben der Braugersten- und Hopfenanbau im Waldviertel wieder aufgenommen und die Privatbrauerei damit in die Lage versetzt, Biere unter ausschließlicher Verwendung von Waldviertler Zutaten zu brauen, berichtete die Privatbrauerei Zwettl.

Während Schwarz die Brauerei leitete, entwickelte sich die Privatbrauerei Zwettl „zu einem der leistungsfähigsten und beständigsten Unternehmen des Waldviertels.“

1996 übergab Karl Schwarz die Leitung des Unternehmens an seinen Sohn Karl, der die bereits fünfte Generation der Brauerfamilie Schwarz repräsentiert. Karl Schwarz wurde auch danach „als Ratgeber der Privatbrauerei Zwettl und der Waldviertler Wirtschaft sehr geschätzt.“

Links: