E-Pkws: Höchster Anteil in Waidhofen/Thaya

Österreich ist EU-weiter Spitzenreiter bei neu zugelassenen Elektroautos. Innerhalb Österreichs hat der Bezirk Waidhofen an der Thaya den höchsten E-Pkw-Anteil, meldet der VCÖ in einer Aussendung.

In Österreich ist der Anteil der Batterie-Elektrischen Pkws mit 1,2 Prozent drei Mal so hoch wie im EU-Schnitt und vier Mal so hoch wie in Deutschland. Im Bezirk Waidhofen an der Thaya wurden heuer mehr E-Pkws neu zugelassen als in ganz Polen. An zweiter Stelle liegt der Bezirk Wien-Innere Stadt mit 3,9 Prozent vor dem Bezirk Bregenz mit 3,1 Prozent.

Insgesamt wurden knapp mehr als 45.000 Batterie-Elektrische Pkws in der EU in den ersten neun Monaten neu zugelassen, davon fast 3.000 in Österreich.

Damit E-Pkws den Durchbruch schaffen, brauche es auf EU-Ebene nach Angaben des VCÖ niedrigere CO2-Grenzwerte für Neuwagen. In Österreich sei die Ladeinfrastruktur zu verbessern und auf regionaler Ebene E-Carsharing zu forcieren.

Links: