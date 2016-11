Fahrerflucht nach Kollision mit Mast

In Guntrams bei Schwarzau am Steinfelde (Bezirk Neunkirchen) hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignet. Die Polizei sucht nach dem Pkw-Lenker.

Der Autofahrer kam offenbar Samstag Nacht mit seinem Pkw von der Landstraße 54 in Guntrams bei Schwarzau am Steinfelde ab und prallte frontal gegen einen Mast. An der Unfallstelle fand die Polizei aber nur das stark beschädigte Auto. Von dem Lenker fehlte jede Spur und der Autoschlüssel war abgezogen, heißt es von Seiten der Polizei.

Gemeinsam mit der Feuerwehr suchte die Polizei die Umgebung und den angrenzenden Wald nach dem möglicherweise verletzten und unter Schock stehenden Fahrer ab. Die Suche blieb erfolglos. Auch an der Wohnadresse des Zulassungsbesitzers trafen die Beamten den Fahrer nicht an. Nach Angaben der Polizei besteht der Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert war. Die Suche nach dem Lenker wird fortgesetzt.