Auto beginnt beim Abschleppen zu brennen

Nach einem Verkehrsunfall in Prein an der Rax (Bezirk Neunkirchen) schleppte der Unfalllenker gemeinsam mit einem Verwandten am Sonntagabend das Auto ab. In Gloggnitz brannten der Wagen während des Abschleppens aus.

Der Mann kam mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Prein an der Rax am Nachmittag von der Fahrbahn ab, der beschädigte Pkw musste geborgen werden und wurde bis zum Abend in einer Pannenbucht abgestellt. Nach der Arbeit entschied der Lenker gemeinsam mit einem Angehörigen, das Unfallfahrzeug nach Hause zu schleppen. Im Ortsgebiet von Gloggnitz bemerkte der Mann plötzlich, dass der Wagen zu brennen beginnt.

Einsatzdoku/ Rauch u. Lechner

Um keine weiteren Beschädigungen in der dicht verbauten Innenstadt von Gloggnitz durch den mittlerweile fortgeschrittenen Brand zu verursachen, zogen die beiden den brennenden Pkw noch in eine entlegenere Fahrbahn im Bereich Bahnhof Gloggnitz und verständigten die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Pkw bereits in Vollbrand. Der Lenker und sein Verwandter blieben unverletzt. Die Nachlöscharbeiten wurden durch Einsatz einer Wärmebildkamera unterstützt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.