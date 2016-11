Theater Forum Schwechat feiert 25-Jahr-Jubiläum

Das Theater Forum Schwechat begeht sein 25-Jahr-Jubiläum. Aus diesem Grund findet am 26. November ein Jubiläumsfest mit Open House und einer Ausstellung zur Geschichte des Hauses statt.

Am 30. November 1991 wurde das ehemalige, von Franz Kolba (1921-1991) errichtete, „Elite Kino“ nach Umbau durch die Stadtgemeinde Schwechat als „Forum Schwechat“ eröffnet. Der erste Intendant Robert Herret nutzte den Veranstaltungsort vor allem für Gastspiele aus den Bereichen Kleinkunst und Kabarett.

Große Spielplanerweiterung im Jahr 2001

Als Johannes C. Hoflehner das Theater im Jahr 2001 als Intendant übernahm, erweiterte er den Spielplan um den Schwerpunkt Sprechtheater und erweckte das nunmehrige „Theater Forum Schwechat“ zu neuem Leben.

Seit Juli 2016 steht die Bühne unter der Leitung von Manuela Seidl und Daniel Truttmann, mehr dazu in Manuela Seidls erste Saison in Schwechat. Die kommende Premiere am 24. November 2016 trägt den Titel „Lili Marleen - Ein Lied durchbricht die Fronten“. Es handelt von der Entstehungsgeschichte des Liedes, bis hin zur Veröffentlichung. Obwohl es lange dauerte bis das Lied der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, wurde es später auf der ganzen Welt ein Riesenerfolg in verschiedenen Sprachen. Es spielen Manuela Seidl und Michael Johannes Mayer.

