Hochkar sperrt am Samstag erste Lifte auf

In den letzten Tagen hat es in höheren Lagen ergiebige Schneefälle gegeben. Deshalb sperrt das Skigebiet Hochkar bereits am Samstag die ersten Lifte auf. Generell scheint die Skisaison in Niederösterreich heuer früher zu starten.

Die Schneefälle in den letzten Tagen haben es möglich gemacht. Am Hochkar wird am Wochenende mit drei Liften in die neue Saison gestartet. Etwa ein Drittel des Skigebietes ist damit zu vergünstigten Preisen befahrbar, sagt der Geschäftsführer vom Hochkar, Rainer Rohregger.

Erwarteter Temperaturanstieg kein Problem

Ab Mittwoch sollen zwar laut Prognosen die Temperaturen wieder ansteigen. Dies sollte aber laut Rohregger kein Problem darstellen. „Wir haben so eine kompakte Schneeauflage und vor allem in den Höhen mit 1400 Metern aufwärts sind die Temperaturen, die vorausgesagt sind mit ungefähr null Grad, überhaupt kein Problem. Das sehe ich eher positiv, weil es den Schnee komprimiert. Ich glaube, wir werden ab Samstag sehr gute Verhältnisse anbieten können.“

In den vergangenen Jahren hielten die Saison-Openings Anfang Dezember wegen Schneemangels fast nie. Das soll heuer anders sein. Am Semmering (Bezirk Neunkirchen) und in Lackenhof (Bezirk Scheibbs) sollen die Lifte am 3. Dezember eingeschaltet werden. Annaberg (Bezirk Lilienfeld), Mönichkirchen (Bezirk Neunkirchen) und die Gemeindealpe Mitterbach (Bezirk Lilienfeld) werden laut Plan am 8. Dezember in die heurige Ski-Saison starten.

