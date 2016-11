Brutaler Handyraub in Amstetten

Ein 17-jähriger Jugendlicher ist in Amstetten Opfer eines brutalen Handyraubs geworden. Ein junger Mann hatte ihn auf einen abgelegenen Platz gelockt und ihm mehrmals mit der Faust gegen den Kopf geschlagen.

Am Sonntag ereignete sich laut Polizei der brutale Raubüberfall in Amstetten. Als der Jugendliche bereits zu Boden gegangen war, trat der Täter ihn noch. Nach der Anzeige des Opfers wurde ein 20-jähriger Wiener ausgeforscht und angezeigt, so die Polizei.

Das Opfer hatte sich nach Herausgabe des Mobiltelefons losreißen können und die Polizei verständigt. Beim 20-Jährigen wurde das geraubte Handy aufgefunden, sichergestellt und dem Besitzer ausgefolgt. Der junge Mann aus dem Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus zeigte sich nach Polizeiangaben teilgeständig.