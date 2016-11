Thiem feiert ersten Sieg bei ATP-Finals

Dominic Thiem hat am Dienstag sein zweites Match bei den ATP-Finals in London gewonnen. Der 23-jährige Niederösterreicher setzte sich gegen den Franzosen Gael Monfils durch. Thiem ist im Rennen um das Semifinale.

Thiem ist bei den ATP-Finals in London im zweiten Spiel erstmals als Sieger vom Court gegangen. Österreichs Nummer eins setzte sich am Dienstag in der Gruppe „Ivan Lendl“ gegen den Franzosen Gael Monfils nach 1:29 Stunden mit 6:3,1:6,6:4 durch und hat damit alle Chancen auf das Erreichen des Halbfinales.

Entscheidungsspiel gegen Kanadier Raonic

Thiem brachte seine ersten zwei Servicegames ohne Probleme durch, ebenso sein Gegner. Während sich der Österreicher bei seinem dritten Aufschlagspiel aber erneut souverän präsentierte, wackelte der Franzose erstmals. Der 23-Jährige nützte gleich seinen ersten Breakball im Spiel zum 4:2 und zog kurz darauf auf 5:2 davon.

Monfils, der elf unerzwungene Fehler im ersten Satz beging, zeigte sich nicht nur von Thiems Spiel beeindruckt, auch eine Blessur machte der Nummer sechs der Welt zu schaffen: Zweimal humpelte der Franzose über den Platz und musste chancenlos zusehen, wie der Österreicher nach nur 26 Minuten zum 6:3-Satzgewinn ausservierte. Der zweite Satz ging an den Franzosen, doch im dritten Satz konnte der Niederösterreich in einem spannenden Finish das Spiel für sich entscheiden.

Thiem trifft nun am Donnerstag auf den als Nummer 4 gesetzten Kanadier Milos Raonic, der am Abend noch auf Novak Djokovic traf. Fix hat Thiem 200 Punkte für die ATP-Rangliste sowie 179.000 US-Dollar Preisgeld (rund 166.100 Euro/brutto) geholt.

Links: