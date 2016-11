Niederösterreichs Jugend ist Treue wichtig

Der ORF hat unter dem Titel „Generation What?“ eine große Jugendumfrage durchgeführt. In Niederösterreich wurden 6.000 Menschen zwischen 18 und 34 Jahren befragt. Niederösterreichs Jugend ist Treue besonders wichtig.

Teilweise durchaus überraschende Ergebnisse bringt die Umfrage des ORF unter 18- bis 34-Jährigen mit dem Titel „Generation What?“. Es ist die größte Jugendumfrage in der Zweiten Republik. 90.000 Österreicherinnen und Österreicher, davon fast 6.000 aus Niederösterreich, wurden befragt.

40 Prozent haben keine Freunde im Ausland

149 Fragen zu Themen wie Politik, Bildung, Arbeit oder auch zwischenmenschliche Beziehungen wurden gestellt. 5.760 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben geantwortet. Auch das Thema der Mindestsicherung befand sich unter den gestellten Fragen. 20 Prozent der jungen Menschen in Niederösterreich sind überzeugt, dass die Mindestsicherung zu hoch ist. Dies ist der höchste Prozentsatz im Vergleich mit den anderen Bundesländern.

Die größten Sorgen bereitet der Jugend laut Umfrage die Zuwanderung. 35 Prozent machen sich aus diesem Grund Sorgen, nur das Burgenland und Kärnten kommen auf noch höhere Werte bei dieser Frage. Die Niederösterreicher haben wenig Kontakt ins Ausland. 40 Prozent sagen, dass sie keine Freunde oder Freundinnen in einem anderen europäischen Land haben.

Beim Themenbereich Beziehung sind 86 Prozent der Befragten in Niederösterreich der Meinung, dass Treue unverzichtbar ist. Das ist der höchste Wert aller Bundesländer. Die Umfrage ist auch Thema einer Fernseh-Dokumentation, die am Mittwochabend in ORF eins um 21.55 Uhr ausgestrahlt wird - mit dem Titel „Generation What - Das Selfie einer Generation“.

