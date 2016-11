Anrainer fordern Lärmschutzwand für Südbahn

In Neunkirchen beklagen Anrainer der Südbahnstrecke einen fehlenden Lärmschutz. Denn eine wissenschaftliche Studie bestätigte nun neuerlich negative Folgen für die Gesundheit. Seit Dienstag gibt es eine Internet-Petition.

Der steigende Zugverkehr auf der Südbahnstrecke ist einigen Anrainern in Neunkirchen ein Dorn im Auge. Vor allem, weil die Züge direkt neben den Häusern vorbeifahren. In der Studie wurden nun die Auswirkungen des Zuglärms auf das Schlafverhalten untersucht. Das Ergebnis: Der durchschnittliche Lärmpegel ist mit jenem am Wiener Gürtel vergleichbar. Die Situation sei besonders in der Nacht bedenklich, weil vorwiegend Güterzüge unterwegs sind.

Bürgerinitiative "Pro Lärmschutzwand"

Der Bürgermeister von Neunkirchen, Herbert Osterbauer (ÖVP), erinnert dabei jedoch an eine Befragung der Anrainer vor drei Jahren. Die Mehrheit hatte sich damals gegen einen Lärmschutz ausgesprochen. Man könne nicht alle drei Jahre seine Meinung ändern, so der Bürgermeister. Zudem gebe es die Bahnstrecke seit mehr als 100 Jahren. „Viele der Anrainer sind erst vor kurzem zugezogen, der Zuglärm ist also allen bekannt gewesen“, hält Osterbauer fest.

Anrainer: „Bürger nicht ausreichend informiert“

Anrainersprecher Erik Maier kritisiert, dass die Stadt die cirka 200 betroffenen Bewohner über die Möglichkeiten, wie ein Lärmschutz gestaltet werden kann, zu wenig informierte. „Eine Lärmschutzwand bedeutet ja nicht unbedingt eine graue Mauer im Garten. Da gibt es viele Varianten.“ Zudem gehe es um die Gesundheit. „Lärm ist Umweltgift“, so Maier. Mit der Online-Petition soll nun nochmals die Meinung der Anrainer erhoben werden.

Osterbauer weist den Vorwurf, die Bürger nicht ausreichend informiert zu haben, zurück. Der Stadtchef hält jedoch fest, dass ein Lärmschutz derzeit ohnehin an den hohen Kosten scheitern würde. Die ÖBB betonen, dass man für Gespräche jederzeit zur Verfügung stehen würde.

Links: