Baufahrzeugbergung aus Ennskanal hat begonnen

Bei St. Pantaleon-Erla (Bezirk Amstetten) hat Mittwochfrüh die Bergung eines tonnenschweren Baufahrzeugs begonnen, das in der Vorwoche in den Ennskanal gestürzt war. Der Lenker (58) aus dem Bezirk Gänserndorf kam dabei ums Leben.

Zunächst absolvierten Feuerwehrtaucher einen ersten Erkundungstauchgang, um die genaue Lage des Kippladers - in etwa zehn Metern Tiefe - festzustellen, schilderte Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Danach sollten Bergeschlaufen und Ketten am Fahrzeug angebracht werden, um es in der Folge mit Hilfe großer Hebeballons an die Wasseroberfläche zu holen.

BFKDO/Amstetten

Anschließend würden Boote den Kipplader Richtung Kraftwerk schleppen, wo dann die endgültige Bergung mittels Kran erfolgen soll. Die ganze Aktion der Taucher werde zu deren Absicherung von Booten begleitet, so Resperger. Aufgrund des schlammigen Bodens war keine direkte Bergung möglich und die Unfallstelle nur per Boot erreichbar.

