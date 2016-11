Spitzer Winzer vertreibt Weine in New York

Ein Niederösterreicher mischt seit einigen Jahren am größten Weinmarkt der Welt, in den USA, mit. Volker Donabaum aus Spitz an der Donau (Bezirk Krems) vertreibt in der amerikanischen Metropole heimische Weine.

Auf die Spuren des Niederösterreichers stößt man in Dowtown-Manhattan: Im Craft-Restaurant, einer bekannten Adresse für Essen und Wein, befindet sich eine Vinothek, in der sieben österreichische Winzer vertreten sind: Drei stammen aus dem Burgenland, vier aus Niederösterreich. Vermittelt wurden sie von Volker Donabaum. Der 35-Jährige stammt aus einer Winzerfamilie in Spitz an der Donau, vor vier Jahren hatte es ihn nach New York verschlagen.

Donabaum arbeitet seit einem Jahr bei einem der größten Weinimporteure in den USA als Spezialist für Österreich. Importierter Wein darf dort nicht direkt an Konsumenten, sondern nur an Handel und Gastronomie verkauft werden. Dabei setzt der gebürtige Wachauer auf sieben Winzer aus Österreich. „Sehr wichtig ist, dass die österreichischen Winzer nach New York kommen und mit uns Kunden besuchen, der persönliche Kontakt zu den Restaurants ist sehr wichtig“, erklärt er.

ORF/ Schneeberger

80.000 Flaschen pro Jahr aus Österreich importiert

„Ich betreue in New York persönlich etwa 70 Restaurants und ich kann sagen, dass die Einkäufer der Restaurants gute Freunde von mir sind“, so der 35-Jährige, der den persönlichen Kontakt als sein Erfolgsgeheimnis sieht. Die Zahl der aus Österreich importierten Weinflaschen steigt seinen Angaben zufolge Jahr für Jahr. „Es sind etwa 80.000 Flaschen pro Jahr, wobei ich von den drei burgenländischen Winzern genau so viel importiere, wie von den vier niederösterreichischen Weinhauern“.

Donabaums Arbeitstag dauert meist von 8.30 Uhr bis 23.00 Uhr, sechs Tage die Woche. Den Sprung nach New York habe er aber nicht bereut, da er gerne in einer Stadt sei, die niemals schläft. Drei Mal pro Jahr fliegt der 35-Jährige nach Österreich, um seine Familie zu besuchen. Sein Plan steht allerdings fest: „Ich bleibe hier in New York.“

Link: