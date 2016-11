Junges Klaviertalent erobert Japan

Die achtjährige Soley Blümel aus Buchbach (Bezirk Neunkirchen) ist Wiener Neustadts größte musikalische Nachwuchshoffnung: Bei Klavierwettbewerben räumt sie derzeit einen Preis nach dem anderen ab. Zuletzt gewann sie in Japan.

„Es war mein größtes und schönstes Erlebnis der Welt. Das werde ich nie vergessen. Ich war dort dann ganz beruhigt und habe mich einfach nur gefreut“, sagt Soley Blümel nach ihrer Rückkehr aus Japan im Gespräch mit noe.ORF.at. Sie ist mit einer Urkunde und einer Goldmedaille vom renommierten Musikwettbewerb in Osaka, in Japan, zurückgekehrt. „Ich war nicht aufgeregt. Ich bin eigentlich nie aufgeregt vor einem Auftritt“, so die Achtjährige.

Mindestens zwei Stunden pro Tag übt das Ausnahmetalent am Klavier. Für Japan hat sie sich drei Monate intensiv vorbereitet. Ihre Familie hat sie natürlich zum Wettbewerb begleitet: „Wir haben mitgefiebert und vorab geschaut, dass wir bei der Tochter sind und sie unterstützt. Und, natürlich ganz fest die Daumen gedrückt“, sagt Soleys Mutter, Eva Blümel.

Soley Blümel holte Gold in Japan Mit dem Stück „Toccata“ von Shishido, dem japanischen Komponisten, konnte Soley in Japan begeistern

„Sie ist ein Aushängeschild der Stadt“

Im Vorfeld war lange unklar, ob Soley überhaupt am Wettbewerb teilnehmen kann, da die Kosten für solch eine Reise und Teilnahme sehr hoch sind. Dank finanzieller Unterstützung aus dem privaten Umfeld und der Stadt Wiener Neustadt, konnte das Ausnahmetalent schließlich doch nach Japan reisen.

„Wir sind sehr stolz auf das Ausnahmetalent. Sie ist ein Aushängeschild unserer Stadt“, sagt Vizebürgermeister Christian Stocker (ÖVP), der Soley zu diesem tollen Erfolg gratuliert. Konkret hat Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) die Reise nach Japan aus seinem nicht ausbezahlten Bürgermeister-Gehalt in der Höhe von 500 Euro unterstützt.

Soley spielt demnächst vierhändig

Auch in der Musikschule in Wiener Neustadt, die Soley seit ihrem vierten Lebensjahr drei Mal in der Woche besucht, ist man stolz auf ihre Leistung: „Wir haben bei allen Bewerben Erfolge und bei diesen Erfolgen muss man natürlich sagen, dass Soley kontinuierlich immer alle Wettbewerbe, wo sie hinfährt, gewinnt. Das ist die Ausnahme“, sagt Raoul Herget, Direktor der Musikschule.

Viel Zeit zum Entspannen bleibt nach Japan nicht, denn Soley hat bereits große Pläne. „Ich mache gerade neue Stücke für ‚prima la musica‘, darauf bereite ich mich vor. Dort spiele ich dann vierhändig mit meiner Partnerin“, sagt Soley. Daneben spielt die Achtjährige auch Benefizkonzerte und an Klassenabenden. 2017 soll das Ausnahmetalent erstmals mit einem Nachwuchsorchester gemeinsam spielen.

