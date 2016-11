Brand auf Bauernhof in Ybbsitz

Auf einem Bauernhof in Ybbsitz (Bezirk Amstetten) ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Das Stallgebäude und der Dachstuhl des Wohnhauses standen in Flammen. 130 Feuerwehrhelfer waren im Löscheinsatz.

Der Brand war kurz nach 10.00 Uhr im Stallgebäude ausgebrochen, teilte die Feuerwehr in einer Aussendung mit. Laut dem Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Amstetten, Philip Gutlederer, hatte die Besitzerin des Anwesens am Vormittag selbst Alarm geschlagen. Wegen einer kilometerweit sichtbaren massiven Rauchsäule seien zahlreiche weitere Notrufe eingegangen.

Sieben Feuerwehren rückten mit 130 Helfern an. Die Brandbekämpfung erfolgte unter Atemschutz, auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Dem Feuerwehrsprecher zufolge waren die Flammen zu Mittag unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dürften jedoch voraussichtlich bis in die späten Abendstunden dauern. Nach Angaben der Feuerwehr wurden das Wohngebäude und der Stall stark beschädigt.