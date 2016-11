Aktion „Skikids“: Gratiskurs für Anfänger

Mit dem Hochkar startet am Wochenende das erste niederösterreichische Skigebiet in die neue Saison. Bei der Aktion „Skikids“ können Eltern ihre Kinder auch heuer wieder gratis ans Skifahren oder Snowboarden heranführen.

Der Winter steht unmittelbar vor der Tür. Tausende Kinder in ganz Niederösterreich können es kaum erwarten, denn für einige von ihnen wird es heuer der erste Winter auf Skiern oder auf dem Snowboard sein. Genau an diese Anfänger richtet sich die Aktion „Skikids“ des Landes Niederösterreich.

Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren erhalten dabei einen kostenlosen Zweitages-Einsteigerkurs für das Skifahren oder Snowboarden, geleitet von geprüften Lehrern. Die Kurse finden von 10. bis 11. Dezember in neun Skigebieten in Niederösterreich statt: Annaberg, Forsteralm bei Waidhofen an der Ybbs, Hochkar, Jauerling, Karlstift, Lackenhof am Ötscher, Mönichkirchen, Puchberg am Schneeberg und St. Corona am Wechsel. Insgesamt stehen 800 Plätze zur Verfügung.

Teilnehmer erhalten gratis Saisonkarte

Nach erfolgreicher Absolvierung des Kurses erhalten die Kinder zusätzlich eine Saisonkarte für das jeweilige Skigebiet dazu. „Wir haben mit dieser Aktion schon tausende Kinder zum Wintersport gebracht“, sagt Sportlandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) im Gespräch mit noe.ORF.at. „Analysen bestätigen, dass diese Kinder dann auch beim Wintersport geblieben sind. Wenn man zeitig beginnt, Sport zu treiben, dann ist die Chance dabei zu bleiben eine viel größere", so Bohuslav.

Auch Snowboard-Weltmeister Benjamin Karl unterstützt die Aktion. „Die Kinder gehören einfach hinaus in den Schnee. Hier nimmt man sie von Anfang an mit“, so Karl. Die Aktion „Skikids“ läuft heuer bereits zum elften Mal. Rund 7.500 Kinder haben bisher an den Gratiskursen teilgenommen. Die Anmeldung ist ab Freitag auf der Internetseite des Sportlandes Niederösterreich möglich.

