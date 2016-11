Beste Tänzer der Welt in Schwechat

Die Austrian Open Championships ziehen jedes Jahr tausende Tänzer und Zuschauer aus aller Welt an. Von Freitag bis Sonntag finden die Tanz-Wettbewerbe im Multiversum in Schwechat statt.

2.500 Tänzerinnen und Tänzer aus über 50 Nationen werden am Wochenende bei den 23. Austrian Open Championships an den Start gehen. 18 verschiedene Bewerbe werden ausgetragen, darunter auch zwei Weltmeisterschaften: Die Weltmeisterschaft der zehn Tänze und die Weltmeisterschaft im Showdance Latein für Professionals. Diese Bewerbe gelten als die bedeutendsten und wichtigsten Wettkämpfe für Tanzsportler.

Niederösterreicher als Favoriten

Bei der Weltmeisterschaft der zehn Tänze feiern die Niederösterreicher Klemens Hofer und Barbara Westermayer ihre Premiere. Zu den Favoriten bei der Weltmeisterschaft im Showdance Latein zählen Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger. Sie haben letztes Jahr für Österreich den WM-Titel im Tanzen geholt. Im Tanzstudio in Franzensdorf im Bezirk Gänserndorf trainieren die beiden täglich. In der Choreographie geht es um das Thema Flüchtlinge, mit der die beiden auch schon den Europameistertitel geholt haben.

„Die Austrian Open Championships zählen zu den größten Tanzsportveranstaltungen in Europa. Dass wir dazu seit Jahren regelmäßig Gastgeber für Weltmeisterschaften sind, macht unser Turnier für die internationalen Tänzer noch attraktiver, “ sagt Hermann Götz, der Präsident des Österreichischen Tanzsport-Verbandes. Und dafür hat sich der Verband 362 Tage vorbereitet. 150 Personen gehören dem Organisationsteam an. Erwartet werden an diesem Wochenende rund 7.000 Zuschauer.

