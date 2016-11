Purgstall: Zug prallt gegen LKW

Ein Zug der Erlaufbahn ist auf einem Bahnübergang in Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs) gegen einen Sattel-Lkw gefahren. Der Lkw-Lenker ist leicht am Kopf verletzt worden, Insassen und Lokführer sind unverletzt geblieben.

Nach der Kollision ist der Zug noch etwa hundert Meter weiter gefahren und dann entgleist, berichtet die Feuerwehr. „Der Sattel-LKW ist zur Gänze zerstört“, so der Kommandant der Feuerwehr Purgstall und Einsatzleiter Franz Ditzler gegenüber noe.ORF.at. Der Bahnübergang ist mit einer Ampelanlage gesichert. Laut Ditzler gehe man deshalb davon aus, dass der Lenker den Bahnübergang bei Rot überquert hat. Anders sei dieser Unfall nicht zu erklären, sagt er.

FF Purgstall

Arbeiten bis spät in die Nacht

Die Strecke Scheibbs/Pöchlarn war am Abend zur Gänze gesperrt, ebenso wie die Straße von Purgstall nach Steinakirchen. „Es gibt großräumige Umleitungen“, so Ditzler. Der Einsatzleiter rechnet mit Arbeiten bis spät in die Nacht. Gegen Mitternacht soll eine Zug-Garnitur aus Wien kommen und den entgleisten Zug wieder in die Schienen heben.

FF Purgstall

Bei der Bergung des Lkw waren vier Feuerwehren im Einsatz. Weil bei dem Unfall der Dieseltank des Zuges beschädigt wurde und etwa 1.000 Liter Treibstoff ausgeflossen sind, musste auch die Schadstoffgruppe der Feuerwehr ausrücken. Dass bei dem Unfall niemand schwerwiegend verletzt wurde, grenze „an ein Wunder“, so Ditzler. Der Lkw-Lenker wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus Scheibbs gebracht.