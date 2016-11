Landwirt unter Traktor eingeklemmt

Ein Landwirt ist am Donnerstag in Gösing (Bezirk Tulln) mit seinem Traktor umgestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich in den späten Abendstunden in einem Weinberg.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht bekannt. Der Landwirt dürfte mit dem Fahrzeug bei einem Hohlweg über eine steile Böschung geraten sein, danach kippte der Traktor um und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Landwirt wurde bei dem Unfall in der Fahrerkabine eingeklemmt und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Die Feuerwehr musste den Mann mit einer hydraulischen Schere aus der Kabine befreien. Da sehr behutsam gearbeitet werden musste, dauerte die Rettung des Landwirts fast eine Stunde. Er wurde vom Notarztteam betreut und rasch ins Krankenhaus eingeliefert. Der schwer beschädigte Traktor musste mit einem Kran aufgestellt werden. Nach vier Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

