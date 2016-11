Nuhr Medical Center investiert 15 Millionen Euro

Das Nuhr Medical Center mit Sitz in Senftenberg (Bezirk Krems) investiert 15 Millionen Euro in einen Neubau. Dadurch soll nicht nur das Behandlungsangebot erweitert, sondern auch 20 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten ist das Nuhr Medical Center auf die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates spezialisiert. Laut dem Unternehmen werden derzeit 3.500 Patienten pro Jahr betreut, außerdem seien 55 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer im Medical Center beschäftigt. Ab Dezember sollen nun die Vorarbeiten für einen Neubau starten.

Vier-Sterne-Hotel und neues Ärztezentrum geplant

„Es sind zwar immer wieder bauliche Sanierungen im Laufe der Zeit durchgeführt worden, aber die Raumaufteilung, die nicht mehr zentral, sondern dezentral ist, ist nicht mehr zeitgemäß“, sagte der ärztliche Leiter Martin Nuhr am Freitag. Demnach ist neben einem Vier-Sterne-Hotel auch ein multidisziplinäres Ärztezentrum geplant. Ab 2018 stehen den Patientinnen und Patienten damit zusätzliche Kur- und Reha-Angebote zur Verfügung.

„Der Gesundheitstourismus ist in Niederösterreich mittlerweile eine wichtige, tragende Säule in der gesamten wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung geworden“, sagte Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) bei der Vorstellung des Projekts. „Ich bin überzeugt davon, dass gerade mit diesem Investment ein zusätzlicher Impuls geschaffen wird, auf den wir von Seiten des Landes Niederösterreich setzen“. Von dem Neubau in Senftenberg sollen übrigens regionale Betriebe profitieren, denn mit den Arbeiten seien fast ausschließlich niederösterreichische Firmen beauftragt worden.