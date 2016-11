ÖAMTC warnt vor Unfällen mit Fußgängern

59 Fußgänger sind heuer bereits im Straßenverkehr ums Leben gekommen, einige von ihnen in Niederösterreich. Der ÖAMTC warnt nun davor, dass gerade in den dunklen Wintermonaten besonders viele Fußgänger in Unfälle verwickelt sind.

Alleine an einem Wochenende kam es heuer auf Niederösterreichs Straßen bereits zu zwei tödlichen Verkehrsunfällen mit Fußgängern. Einer davon passierte im Bezirk Mistelbach, der andere im Bezirk Wien-Umgebung - mehr dazu unter Zwei Fußgänger bei Unfällen getötet. Außerdem wurde im September im Bezirk Tulln eine Fußgängerin von einem Alko-Lenker erfasst und getötet - mehr dazu unter Fußgängerin von Pkw erfasst. Da sich gerade in den Wintermonaten die Unfälle mit Fußgängern häufen, rät der ÖAMTC nun zu erhöhter Vorsicht.

ÖAMTC rät zu erhöhter Wachsamkeit

Aufgrund der Dunkelheit seien Fußgänger schwerer zu erkennen, heißt es. Der ÖAMTC fordert daher, dass Schutzwegbeleuchtungen verstärkt überprüft und gewartet werden. Darüber hinaus wird darauf gepocht, dass sensible Querungsbereiche vor Schulen, Einkaufszentren und Seniorenheimen bestmöglich ausgestattet werden.

Prinzipiell haben Fußgänger auf Schutzwegen Vorrang, heißt es beim ÖAMTC. Fahrzeuglenker sollten hier stets bremsbereit fahren und nicht vor oder auf einem Schutzweg überholen, so die Empfehlung des Autofahrerclubs. Fußgängern wird geraten, niemals überraschend die Fahrbahn zu betreten und nach Möglichkeit auch reflektierende Kleidung zu tragen.

