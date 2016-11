3.000 Kilometer zu Fuß durchs Land

Für viele ist es unvorstellbar, für Matthias Kodym ist es die Liebe zur Natur und zum Weitwandern. Der 33-Jährige aus Puchberg am Schneeberg begann vor Jahren mit Ultrabergläufen. Nun wanderte er 3.000 Kilometer quer durch Österreich.

Im Sommer startete Kodym sein Projekt und nahm mit Süd-, Zentral- und Nordalpenweg alle drei Weitwanderwage in Österreich in Angriff. Die erste Etappe führte ihn Mitte Juni von Bozen zum Hochwechsel, von dort nach Bregenz und weiter nach Perchtoldsdorf. In Summe legte er etwa 3.000 Kilometer zurück, überwand 150.000 Höhenmeter und schaffte die Strecke in 119 Tagen. Bei seiner Tour von Mitte Juni bis Mitte Oktober war er alleine unterwegs, mit seiner Kamera zeichnete er seine Erlebnisse auf.

Kodym übernachtete im Biwak oder in Hütten. Die meiste Zeit kochte er selbst. Nudeln, Couscous und Schokolade standen auf dem Speiseplan. Einkaufen konnte er nur alle paar Tage, wenn er wieder einen Ort erreichte. „Während der Tour habe ich 400.000 Kalorien verbraucht. Weil man schnell Energie braucht, habe ich mich hauptsächlich von Fett und Zucker ernährt“, erzählt der Abenteurer.

Sechs Paar Schuhe „durchgegangen“

Sein Rucksack war maximal fünf Kilogramm schwer - ein Paar Laufhosen, eine Garnitur T-Shirts, ein Löffel, ein kleiner Gaskocher und Hygieneartikel in kleinen Fläschchen abgefüllt hatten im Rucksack Platz. 15 Paar Socken und sechs Paar Schuhe überlebten das Abenteuer nicht. „Ich habe mir die Schuhe von meiner Mutter schicken lassen und sie mir in den Postämtern abgeholt“, sagt Kodym.

Er erlebte bei seinem Abenteuer Blitz, Hagel, Hitze, Wind und Regen. Angst und Einsamkeit kannte er nicht. „Ich bin immer sehr auf das fokussiert, was ich mache. Und wenn ich plaudern will, kann ich das auch. Denn man trifft bei einer Tour genug interessante Menschen.“ Vor seiner Tour über die Alpen wanderte Kodym zum Beispiel bereits von Mexiko nach Kanada und legte mehr als 4.270 Kilometer zurück. „Was ich mache, ist für mich ein Abenteuer. Denn ich verlasse den Alltag und begebe mich in unbekanntes Gebiet, wo ich nicht weiß, wie es ausgeht“, sagt der Extremsportler, der im Hauptberuf Fotograf ist.

