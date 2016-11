Collini neue NEOS-Landessprecherin

Indra Collini ist am Samstag zur neuen Landessprecherin der NEOS Niederösterreich gewählt worden. Die 47-Jährige löst den bisherigen Landessprecher Nikolaus Scherak ab, der sich auf seine Arbeit im Parlament konzentrieren möchte.

Die gebürtige Vorarlbergerin und Wahlniederösterreicherin wurde am Samstag bei einer Mitgliederversammlung der NEOS in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) mit 70 Prozent der Stimmen zur neuen Landessprecherin gewählt. Insgesamt wurden 69 Stimmen abgegeben.

Landtagswahl 2018 als nächstes Ziel

Mit Blick auf die nahenden Wahljahre 2017 und 2018 wolle die Partei für frischen Wind in Niederösterreich sorgen. „Das nächste Ziel ist ganz klar. Das sind die Landtagswahlen 2018 und ein Einzug in den Niederösterreichischen Landtag“, so die neue Landessprecherin gegenüber noe.ORF.at. Laut Collini sind die Menschen von der politischen Situation frustriert.

APA / Neos Niederösterreich

„Egal, ob bei der Entlastung der Unternehmerinnen und Unternehmer, bei der Bildungsreform oder nun auch beim Streit rund um die Mindestsicherung - überall herrschen Stillstand und Blockade. Schuld sind insbesondere die Landesfürsten und das gesamte verkrustete System“, so Collini weiter. Sie möchte sich insbesondere den Finanzen und der ständig wiederverkehrenden Neuverschuldung widmen.

Weitere Umstellungen im Landesteam

Neben der 47-Jährigen wurde bei der Mitgliederversammlung Douglas Hoyos zum stellvertrenden Landessprecher gewählt. Neue Finanzreferentin der NEOS in Niederösterreich ist Edith Kollermann. Der bisherige Landessprecher Nikolaus Scherak möchte sich hingegen künftig noch intensiver seiner Arbeit im Parlament widmen. Scherak ist stellvertretender Klubobmann der NEOS im Nationalrat.

