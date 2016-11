Alko-Unfälle: Punsch wird oft unterschätzt

In der Zeit vor Weihnachten passieren besonders viele Unfälle mit Alkohol am Steuer, die meisten davon laut Statistik in Niederösterreich. Der ARBÖ warnt davor, dass der Alkoholgehalt von Punsch und Glühwein oft unterschätzt wird.

In der Adventzeit kommt es jedes Jahr zu besonders vielen Unfällen mit Alkohol am Steuer. Der Grund dafür ist das vermehrte Alkoholangebot. Der Alkoholgehalt von Punsch und Glühwein werde nämlich oft unterschätzt, sagt ARBÖ-Verkehrspsychologin Dora Beer. Noch dazu würde es oft unzureichende Alternativen zu einer Heimreise mit dem Auto geben.

Niederösterreich als negativer Spitzenreiter

Alleine im vergangenen Jahr gab es mehr als 2.000 Alkoholunfälle auf Österreichs Straßen. Davon ereigneten sich etwa 200 Unfälle jeweils im November und im Dezember. Negativer Spitzenreiter im Bundesländervergleich ist Niederösterreich. Hierzulande passierten die meisten Alko-Unfälle, konkret waren es laut Statistik 38 im November und 53 im Dezember.

Wer mit Alkohol im Blut am Steuer eines Fahrzeuges erwischt wird, muss mit Strafen rechnen. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Vormerkdelikt, sondern man muss auch mit einer Geldstrafe von bis zu 3.700 Euro rechnen. Darüber hinaus droht einem Alko-Lenker der Führerscheinentzug.

